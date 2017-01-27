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Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации

Армия и ОПК
27 января, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Как сообщил главком ВКС Виктор Бондарев, МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем ВКС РФ
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Многоцелевой истребитель МиГ-35

Многоцелевой истребитель МиГ-35

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная презентация новейшего российского истребителя МиГ-35 прошла в подмосковных Луховицах. Самолет, показанный накануне президенту РФ Владимиру Путину, смогли увидеть представители около 30 стран.

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Истребитель, летные испытания которого только начались, уже демонстрировал в небе элементы высшего пилотажа.

Весь год МиГ-35 будет проходить заводские испытания в подмосковном Летно-исследовательском институте им. Громова, сообщил ТАСС гендиректор учреждения Павел Власов. После этого его ждут государственные испытания. И только когда они завершатся, Минобороны начнет закупать новые истребители. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 пойдет в серию в 2019 году.

Главный легкий истребитель

МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем Воздушно-космических сил (ВКС) России, сменив в этом качестве МиГ-29. Об этом сообщил главком ВКС Виктор Бондарев, который очень высоко оценил новую машину.

"Это прекрасный самолет с замечательными характеристиками, который может решать задачи как по земле, так и по воздуху и в дальнейшем сможет применяться в локальных конфликтах, подобных Сирии", - сказал генерал ТАСС.

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

По его словам, закупки новых истребителей будут идти "по мере необходимости", точных цифр пока не существует, хотя ранее СМИ со ссылкой на Бондарева сообщили о планах приобрести как минимум 170 истребителей. "Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - пояснил главком ВКС России журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Видят у МиГ-35 и экспортный потенциал, отмеченный накануне президентом Путиным. В частности, Россия готова вновь предложить самолет Индии, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, эта тема будет обсуждаться на военно-промышленной конференции представителей двух стран весной.

МиГ-35 был одним из участников известного индийского тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Тогда российская машина уступила французскому Dassault Rafale, который уже давно выпускается серийно и стоит на вооружении ВВС и ВМС Франции. Правда, после многолетних переговоров Индия ограничилась прямой закупкой 36 Rafale, отказавшись от планов локализации производства этих самолетов.

Особенности самолета

МиГ-35 - это дальнейшее развитие МиГ-29М/М2 и палубных МиГ-29К/КУБ. Он относится к поколению "4++", как и истребитель Су-35С, который на данный момент является финальным представителем линейки Су-27.

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По дальности новый самолет превосходит МиГ-29 в полтора раза. При этом он может использоваться в качестве заправщика и передавать "коллегам" горючее из дополнительного топливного бака, который можно установить вместо второго летчика, рассказал сегодня генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков (ранее занимал пост гендиректора РСК "МиГ").

Глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК позволяет новому истребителю развивать скорость более 2,2 Маха. По словам Короткова, поменять двигатель можно "в поле" примерно за час - на это уйдет всего 58 минут, что является одним из лучших показателей в мире. При этом на презентации подчеркивалась маневренность МиГ-35, который, по оценке генерального конструктора ОАК, станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе.

Коротков рассказал, что бортовой радар МиГ-35 сможет сопровождать до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров. При этом на восьми точках подвески будет располагаться широкий спектр вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", в ОАК и ВКС ждут, что истребитель сможет применять и лазерное оружие.

МиГ пятого поколения

Сегодня Рогозин заявил, что РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения. "Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал вице-премьер.

Сейчас в России есть только один боевой самолет пятого поколения - ПАК ФА от "Сухого", который совершил первый полет в 2010 году. Ранее в РСК "МиГ" сообщали, что рассматривают возможность разработки легкого истребителя пятого поколения, который не будет конкурировать с ПАК ФА из-за разницы в классе.

Основой для него, говорили ранее в корпорации, может стать именно МиГ-35.

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