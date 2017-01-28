Источник: бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" пройдут не раньше марта

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" состоятся не раньше марта, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Бросковые испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат" должны состояться до конца первого квартала текущего года, самое раннее - в марте", - сказал собеседник агентства.
Испытания, напомнил он, должны пройти на военном космодроме Плесецк, где для них уже готова шахта.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.
"Сармат", как ожидается, заменит ракету Р-36М2 "Воевода", причем ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против примерно 8,75 тонны у предшественницы. Ранее сообщалось, что прототип ракеты был готов осенью 2015 года, через год прошли успешные огневые испытания двигателей "Сармата". Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что новая ракета поступит на вооружение в 2019-2020 годах.