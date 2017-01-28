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Испытания новой противоракеты российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года

Армия и ОПК
28 января, 12:03 дата обновления: 28 января, 12:34 UTC+3 МОСКВА 28, января. /ТАСС
Пробные пуски пройдут на полигоне Сары-Шаган
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© Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

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"Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России", - сказал он.

Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул офицер.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.

"Достаточно сказать, что скорость её полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз", - добавил представитель ВКС РФ.

Защита Москвы

Тагиев также заявил, что комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника. 

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"На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями", - сказал он.

Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей "с вероятностью, близкой к стопроцентной", подчеркнул Тагиев.

"А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - подчеркнул офицер.

"В настоящее время проводятся работы по повышению технических характеристик системы ПРО. Завершается переход на современную элементную базу. Через два-три года система будет полностью модернизирована", - сказал он.
Тагиев напомнил, что в этом году системе ПРО исполнилось 55 лет. За это время прошло несколько этапов ее модернизации.

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"В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-90 годы", - добавил Тагиев.

По его словам, конструкторские решения, заложенные в систему при ее создании, намного опередили свое время, а "заложенный потенциал по модернизации позволяет расширять спектр решаемых задач в ходе эксплуатации и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника".

"Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками", - напомнил Тагиев. 

Безопасность МКС

По словам Тагиева, столичная система ПРО помогает обеспечивать безопасность международной космической станции (МКС) при возникновении нештатных ситуаций на орбите Земли.

"Особенно важна работа системы ПРО (Москвы - прим. ТАСС) для обеспечения безопасности международной космической станции при возникновении нештатных ситуаций с космическими аппаратами на орбитах. Другой столь универсальной системы в Воздушно-космических силах больше нет", - сказал он.

Тагиев подчеркнул, что в мирное время информационная работа системы ПРО постоянно востребована.

"B интересах системы предупреждения о ракетном нападении система регулярно привлекается для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк и Байконур, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей", - перечислил он.

Кроме того, в интересах системы контроля космического пространства постоянно идет обнаружение и сопровождение космических объектов, сбор различной информации и определение параметров их орбит.

Важные объекты 

Офицер также отметил, что система ПРО Москвы отследила в 2016 году более 80 особо важных космических объектов.

"Боевые расчеты радиолокационной системы в 2016 году выполнили контрольные проводки свыше 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", - сказал он.

Также боевые расчеты соединения противоракетной обороны провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

"В течение минувшего года радиолокационной станцией системы ПРО было обнаружено более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - напомнил Тагиев.
Также был проведен успешный пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган.

 

 

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