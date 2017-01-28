Испытания новой противоракеты российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

"Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России", - сказал он.

Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул офицер.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.

"Достаточно сказать, что скорость её полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз", - добавил представитель ВКС РФ.

Защита Москвы

Тагиев также заявил, что комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника.

"На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями", - сказал он.

Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей "с вероятностью, близкой к стопроцентной", подчеркнул Тагиев.

"А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - подчеркнул офицер.

"В настоящее время проводятся работы по повышению технических характеристик системы ПРО. Завершается переход на современную элементную базу. Через два-три года система будет полностью модернизирована", - сказал он.

Тагиев напомнил, что в этом году системе ПРО исполнилось 55 лет. За это время прошло несколько этапов ее модернизации.

"В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-90 годы", - добавил Тагиев.

По его словам, конструкторские решения, заложенные в систему при ее создании, намного опередили свое время, а "заложенный потенциал по модернизации позволяет расширять спектр решаемых задач в ходе эксплуатации и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника".

"Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками", - напомнил Тагиев.

Безопасность МКС

По словам Тагиева, столичная система ПРО помогает обеспечивать безопасность международной космической станции (МКС) при возникновении нештатных ситуаций на орбите Земли.

"Особенно важна работа системы ПРО (Москвы - прим. ТАСС) для обеспечения безопасности международной космической станции при возникновении нештатных ситуаций с космическими аппаратами на орбитах. Другой столь универсальной системы в Воздушно-космических силах больше нет", - сказал он.

Тагиев подчеркнул, что в мирное время информационная работа системы ПРО постоянно востребована.

"B интересах системы предупреждения о ракетном нападении система регулярно привлекается для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк и Байконур, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей", - перечислил он.

Кроме того, в интересах системы контроля космического пространства постоянно идет обнаружение и сопровождение космических объектов, сбор различной информации и определение параметров их орбит.

Важные объекты

Офицер также отметил, что система ПРО Москвы отследила в 2016 году более 80 особо важных космических объектов.

"Боевые расчеты радиолокационной системы в 2016 году выполнили контрольные проводки свыше 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", - сказал он.

Также боевые расчеты соединения противоракетной обороны провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

"В течение минувшего года радиолокационной станцией системы ПРО было обнаружено более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - напомнил Тагиев.

Также был проведен успешный пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган.