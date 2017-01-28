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ЖДВ выполнят почти 800 тыс. кубометров земляных работ, строя дорогу в обход Украины

Армия и ОПК
28 января, 12:25 UTC+3 КОЛЕСНИКОВКА область/ 28, января. /ТАСС
Работы ведутся на пяти основных участках: Журавка - Зайцевка, Зайцевка - Сергеевка, Сергеевка - Сохрановка, Сохрановка - Кутейниково, Кутейниково - Виноградовка
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КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 28 января. /ТАСС/. Железнодорожные войска России после возобновления строительства железной дороги в обход Украины в текущем году выполнят земляные работы общим объемом почти 800 тыс. куб. метров. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по прибытии с рабочей поездкой в Воронежскую область для контроля за ходом возведения объекта.

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"Соединения Железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка - Миллерово. Общий объем земляных работ составляет 770 тысяч кубических метров, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки", - сказал Булгаков.

Он уточнил, что работы ведутся на пяти основных участках: Журавка - Зайцевка, Зайцевка - Сергеевка, Сергеевка - Сохрановка, Сохрановка - Кутейниково, Кутейниково - Виноградовка.

Замглавы Минобороны также сообщил, что проведет в субботу заседание штаба строительства железной дороги, на котором будут обсуждены вопросы ее строительства, включая уточнение сроков окончания работ.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в апреле 2015 года. В конце декабря 2016 года впервые с начала работ возведение ветки было приостановлено на период новогодних праздников и возобновилось 15 января текущего года.

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