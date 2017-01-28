МО РФ прорабатывает вопрос восстановления исторических казарм на базе в Гюмри

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ГЮМРИ /Республика Армения/, 28 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов поручил обследовать исторический казарменный фонд 102-й российской военное базы, дислоцированной в Армении, для принятия решения о возможности его восстановления.
Командир базы полковник Владимир Елканов доложил замглавы военного ведомства о развитии социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей.
"Необходимо в кратчайшие сроки обследовать исторический казарменный фонд для принятия решения о возможности восстановления", - поручил Цаликов. В ходе рабочей поездки на российскую базу в Гюмри он осмотрел здания казарм, построенных в начале 19 века, госпиталь и другие объекты инфраструктуры.
Первый замминистра передал храму во имя Святой мученицы царицы Александры, расположенному на территории базы, подарок от министра обороны Сергея Шойгу - икону Георгия Победоносца. "Я вас хочу поблагодарить за то, что вы делаете для Вооруженных сил. Роль веры велика", - сказал он, вручая икону отцу Андрею.
Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.
Как ранее сообщили в Минобороны, планируется, что в скором времени на базе будут служить только военнослужащие по контракту, военное ведомство прорабатывает вопрос предоставления им жилья.