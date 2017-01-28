В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского кластера Петербурге

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского образовательного кластера в Санкт-Петербурге, которую представят на утверждение министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в пятницу журналистам по итогам рабочей поездки в северную столицу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
"Санкт-Петербург является кузницей кадров для Военно-морского флота, поэтому вопросам развития в городе и его окрестностях военно-морской образовательной составляющей мы отводим особое внимание. Уже сейчас готовятся концептуальные предложения по совершенствованию военно-морского кластера в части, касающейся образовательной, спортивной и культурной составляющих, а также развития военной инфраструктуры", - сказал Иванов.
Он пояснил, что речь идет не только о капитальном ремонте и реконструкции военных вузов и объектов ВМФ, но и о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания.
"К примеру, сейчас рассматривается вопрос о размещении петербургских нахимовцев в совершенно новых условиях, гораздо более комфортных, чем традиционная казарма. Это будет прорывное решение не только в плане комфорта, но и в плане обучения будущих военных моряков, которое позволит вывести довузовское военное образование на лидирующие позиции", - рассказал замминистра.