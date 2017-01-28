Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского кластера Петербурге

Армия и ОПК
28 января, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Замглавы военного ведомства рассказал, что речь идет о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского образовательного кластера в Санкт-Петербурге, которую представят на утверждение министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в пятницу журналистам по итогам рабочей поездки в северную столицу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

"Санкт-Петербург является кузницей кадров для Военно-морского флота, поэтому вопросам развития в городе и его окрестностях военно-морской образовательной составляющей мы отводим особое внимание. Уже сейчас готовятся концептуальные предложения по совершенствованию военно-морского кластера в части, касающейся образовательной, спортивной и культурной составляющих, а также развития военной инфраструктуры", - сказал Иванов.

Он пояснил, что речь идет не только о капитальном ремонте и реконструкции военных вузов и объектов ВМФ, но и о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания.

"К примеру, сейчас рассматривается вопрос о размещении петербургских нахимовцев в совершенно новых условиях, гораздо более комфортных, чем традиционная казарма. Это будет прорывное решение не только в плане комфорта, но и в плане обучения будущих военных моряков, которое позволит вывести довузовское военное образование на лидирующие позиции", - рассказал замминистра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
14
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения
11
Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
5
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама