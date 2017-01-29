Большой десантный корабль "Александр Шабалин" вернулся из похода в Средиземное море

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе большого десантного корабля (БДК) "Александр Шабалин" и танкера "Лена" сегодня прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск, сообщает пресс-служба флота.

"В воскресенье в военной гавани Балтийска состоялась торжественная церемония, под звуки военного оркестра экипажи кораблей встретил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, родные и близкие моряков", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В дальний поход БДК "Александр Шабалин" отправился в июле 2016 года. В ходе похода экипаж выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Морской танкер "Лена" находился в дальнем походе с октября 2016 года, побывал в Средиземноморье, Индийском океане и в Западной Атлантике. Экипаж занимался материально- техническим обеспечением кораблей и судов ВМФ России в дальней морской зоне.