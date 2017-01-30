Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главком ВМФ проверил разработку комплексов связи для подлодок на ПАО "Интелтех"

Армия и ОПК
30 января, 2:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Владимир Королев поставил разработчикам задачи по оснащению комплексами конкретных проектов строящихся, модернизируемых и проектируемых кораблей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев посетил одно из старейших предприятий в России, занимающееся разработкой и выпуском средств связи и управления для ВМФ - ПАО "Интелтех" (входит в контур управления АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех") и лично проверил ход работ по разработке и серийному производству комплексов связи для подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, выполняемый предприятием в рамках Гособоронзаказа. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Смотрите также
Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ

Отмечается, что главком ВМФ также проверил результаты проработки выданных в июне месяце 2016 года поручений. "При посещении ПАО "Интелтех" адмирал Владимир Королев осмотрел стенды комплексов связи и управления для строящихся и перспективных надводных кораблей и подводных лодок. Главком ВМФ обсудил с руководством ПАО "Интелтех" и разработчиками подходы к дальнейшему развитию разработанных комплексов и поставил задачи по оснащению ими конкретных проектов строящихся, модернизируемых и проектируемых кораблей", - отметил Дыгало.

Главкому ВМФ были продемонстрированы возможности и телекоммуникационные услуги, обеспечиваемые внутриобъектовой системой связи объектов ВМФ. Кроме того, Королеву были представлены действующие макеты различных программных комплексов. "Такие программные продукты позволяют создавать современные бесшовные информационно- телекоммуникационные системы для ВМФ, способные обеспечить автоматизированное планирование, постановку задач, контроль за их выполнением, что существенно сокращает сроки планирования и оперативного управления. Разработанное специальное программное обеспечение отвечает всем современным требованиям по кибербезопасности", - добавил Дыгало.

Подводя итоги работы на предприятии главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев дал высокую оценку работе коллектива, его компетенциям и уровню проработки представленных по результатам поручений материалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
14
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения
11
Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
5
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
Трамп: ограничение иммиграции в США не направлено против мусульман
3
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
4
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
5
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
6
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
7
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ
Темы дня
Реклама