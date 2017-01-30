Главком ВМФ проверил разработку комплексов связи для подлодок на ПАО "Интелтех"

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев посетил одно из старейших предприятий в России, занимающееся разработкой и выпуском средств связи и управления для ВМФ - ПАО "Интелтех" (входит в контур управления АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех") и лично проверил ход работ по разработке и серийному производству комплексов связи для подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, выполняемый предприятием в рамках Гособоронзаказа. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
Отмечается, что главком ВМФ также проверил результаты проработки выданных в июне месяце 2016 года поручений. "При посещении ПАО "Интелтех" адмирал Владимир Королев осмотрел стенды комплексов связи и управления для строящихся и перспективных надводных кораблей и подводных лодок. Главком ВМФ обсудил с руководством ПАО "Интелтех" и разработчиками подходы к дальнейшему развитию разработанных комплексов и поставил задачи по оснащению ими конкретных проектов строящихся, модернизируемых и проектируемых кораблей", - отметил Дыгало.
Главкому ВМФ были продемонстрированы возможности и телекоммуникационные услуги, обеспечиваемые внутриобъектовой системой связи объектов ВМФ. Кроме того, Королеву были представлены действующие макеты различных программных комплексов. "Такие программные продукты позволяют создавать современные бесшовные информационно- телекоммуникационные системы для ВМФ, способные обеспечить автоматизированное планирование, постановку задач, контроль за их выполнением, что существенно сокращает сроки планирования и оперативного управления. Разработанное специальное программное обеспечение отвечает всем современным требованиям по кибербезопасности", - добавил Дыгало.
Подводя итоги работы на предприятии главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев дал высокую оценку работе коллектива, его компетенциям и уровню проработки представленных по результатам поручений материалов.