Построенный для ТОФ корвет "Совершенный" вышел на испытания в море

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" в понедельник вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе проведения ЗХИ в морских полигонах боевой подготовки ТОФ экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корвета в море. В частности, работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля", - сообщил Матвеев.

Кроме экипажа корабля в состав сдаточной команды входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя, а также контрагенты.

Матвеев отметил, что заводские ходовые испытания - один из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля. Их проводят, чтобы проверить в ходовых условиях системы и механизмы корабля на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Ранее ТАСС сообщал, что "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, его спустили на воду в 2015-м. Ожидается, что он пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.

Многоцелевые корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тысячи миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением, несут вертолет.