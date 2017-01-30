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Концерн "Калашников" переходит на работу в три смены из-за увеличения экспортных заказов

Армия и ОПК
30 января, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Также планируется создание дополнительных 1700 рабочих мест
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) с апреля увеличит штат основного производственного персонала на 30% и перейдет на работу в три смены из-за увеличения количества экспортных заказов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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"Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию "Ростех", на фоне возросшего объема экспортных заказов в текущем году создаст еще 1700 рабочих мест, увеличив штат сотрудников основных и вспомогательных производственных специальностей предприятия не менее чем на 30%", - говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко, переход будет осуществлен в апреле текущего года.

По итогам 2016 года среднесписочная численность персонала предприятия составила около 6500 человек. Привлекаемый персонал займет должности на производстве концерна в Ижевске, где выпускается широкий спектр стрелковой продукции, высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента.

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