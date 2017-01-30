Равнение на музыку: каким был главный дирижер армии России

Потомственный военный, композитор, народный артист РФ Валерий Михайлович Халилов активно развивал и популяризировал духовую музыку в стране. Он был первым и единственным в истории военным дирижером, получившим звание генерал-лейтенанта.

Развернуть В рабочем кабинете Ансамбля имени Александрова, май 2016 г. © Личный архив семьи Халиловых В рабочем кабинете Ансамбля имени Александрова, май 2016 г. © Личный архив семьи Халиловых

Он был бессменным музыкальным руководителем Международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня" (проводится в Москве на Красной площади с 2007 года. — Прим. ТАСС). В апреле 2016 года стал художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

Его жизнь прервалась в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года.

Его брат, старший преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета МО РФ полковник Александр Михайлович Халилов, поделился с ТАСС воспоминаниями о своем брате и его музыке.

СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАНТА

Валерий Михайлович родился 30 января 1952 года в городе Термез Узбекской ССР (ныне — Узбекистан) в семье военного дирижера. В 61-м семья переехала в Москву. Музыкой начал заниматься в четырехлетнем возрасте, что определило его жизненный путь.

Я в 1963 году в школу пошел, а он поступил в Московскую военно-музыкальную школу по классу кларнета. 7 лет учился. До нее он учился на Якиманке в музыкальной детской школе. Я там потом тоже учился, на фортепьяно. Был не отличник, но там мало кто был отличником. У него потрясающая военная школа, нас еще воспитывали офицеры-фронтовики, старшины – участники Великой Отечественной войны Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

В 1967 году участвовал правофланговым в военном параде на Красной площади в честь Великой Победы в Москве. Как и многие в то время, любил слушать Deep Purple, Beatles и Led Zeppelin. Увлекался футболом, а зимой — хоккеем.

В 1975 году он окончил военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Он был очень крепкий, очень уважаемый среди ребят. На факультете его учили потрясающие преподаватели. Там была каста профессорская: учили композиторы, чьи произведения мы до сих пор исполняем Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Развернуть С братом Александром, 1963 год С братом Александром, 1963 год © Личный архив семьи Халиловых

По окончании обучения Халилов был назначен военным дирижером оркестра Пушкинского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО. И уже в 1980 году оркестр под его управлением занял первое место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа. Через год после этого Валерия Михайловича назначили преподавателем кафедры дирижирования родного факультета при консерватории.

В 1984 году был переведен в военно-оркестровую службу Вооруженных сил Советского Союза, где прошел все командные должности вплоть до начальника службы в 2002 году. На этой должности Халилов прослужил 14 лет, являясь еще и главным военным дирижером страны.

Он был великолепнейший начальник, именно как командир. Он был настолько лояльный и демократичный, от него такое исходило уважение к оппоненту. Он общался с любым солдатом и курсантом спокойно и на равных, и они порой не догадывались, что он генерал Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

НОВЫЙ ЖАНР

По мнению брата Халилова, самая главная заслуга Валерия Халилова как композитора в том, что он "последний из могикан", кто писал для военного оркестра.

Сейчас почти нет композиторов, кто пишет для духового оркестра. И нет практически композиторов, кто сейчас пишет марши Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Валерий Халилов — автор таких произведений для духового оркестра, как "Адажио", "Элегия", маршей "Кадет", "Молодежный", "Рында", "Улан", романсов на стихи Сергея Есенина. Он также развил новый жанр в музыке — программный марш.

У нас есть жанр строевого марша, начиная с царских времен, но это классика. Родоначальник – военный дирижер Семен Чернецкий. На его маршах в основном обучают курсантов. Заслуга Халилова в том, что он, оставляя традиционную классическую форму марша, настолько музыкально реформировал ее, что создал целый жанр, теперь я называю марш Халилова – программный марш. Само название дает слушателю как бы направление, он фантазирует. Например, зима: человек слушает музыку и представляет себе это время года... Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Среди множества произведений у Халилова есть конкретные программные марши.

Фильм "Белое солнце пустыни"... Я поражался, каково это было – собрать воедино, в марш. Это гениально, как он, к примеру, изобразил узбекские восточные инструменты... А марш "Красноармеец Сухов"... Марш "Стрелковый" – здесь он попытался изобразить стрельбище, стрельбы из автоматов, взрывы. Наиболее сложный – марш генерала Милорадовича Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Халиловым было написано более 20 маршей. Некоторые он посвящал видным военачальникам: генералу Михаилу Милорадовичу (военачальник времен Отечественной войны 1812 года), генералу армии Александру Белоусову (бывший 1-й замминистра обороны РФ), который в свое время много сделал для становления Военно-оркестровой службы МО РФ.

АДАЖИО ХАЛИЛОВА

Среди множества произведений композитора особое место занимает его "Адажио". Именно оно стало церемониальным, по приказу министра обороны РФ вошло в обязательный служебно-строевой список как произведение для возложения венков.

Оно было написано как порыв души. Уже потом он понял, что оно получилось такое монументальное, торжественное, помпезное, с элементами печали и грусти. Поняли, что оно для возложения венков – лучше не придумаешь, как говорится. Под него возлагает президент РФ венки к Могиле Неизвестного Солдата, и все военные по всей армии под эту музыку возлагают венки.



На похоронах она звучала. Я даже вспоминал: вот даже для себя написал Адажио... Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА

В апреле 2016 года приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу Халилов был назначен на должность начальника ансамбля — художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

В сентябре, будучи начальником ансамбля, он уже выступил в Большом зале консерватории, а в ноябре — в Большом театре, в котором ансамбль практически никогда не выступал, лишь единственный раз в 1953 году.

В последний год он вообще без выходных был – практически каждые выходные он куда-то летал с оркестром.



Я так думал, что он готовил себя к написанию чего-то серьезного. Он настолько судорожно писал, мысли работали, и нужно было успеть записать. У него была тетрадь, где он записывал. Он писал одну мелодию простым карандашом на листе и буквенное обозначение гармонии и приносил мне. И только из этого рождались некоторые марши Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Первый раз в Сирию Халилов летал 30 января 2016 года… на свой день рождения. Вместе с военным оркестром, с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой.

"СПАССКАЯ БАШНЯ" БЕЗ ХАЛИЛОВА

Параллельно с работой на посту главного военного дирижера Халилов был музыкальным руководителем международных фестивалей: "Спасская башня", "Амурские волны", "Марш столетия", Международного военно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

"Спасская башня" стала одним из главных музыкальных и культурных событий в Москве. Фестиваль родился в 2007 году и первоначально назывался "Кремлевская зоря".

Его все музыканты мира любили, его действительно уважали. Все практически страны у нас побывали. Все те, для кого мы сейчас противники, они приезжали к нам Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

Валерий Халилов доверял младшему брату писать все аранжировки для этого фестиваля. Он называл тему, какая будет на следующий год, и брат начинал сразу работать. Также произошло и в 2016 году. Тема фестиваля на нынешний год была озвучена Халиловым уже в октябре. Планируется, что это должно быть попурри из лучших хитовых произведений фестиваля за все предыдущие годы.

Но сейчас пришли к выводу, чтоб никого не обижать из нынешних дирижеров, не будет музыкального руководителя. Кто будет дирижировать – вопрос очень открытый. 10-й выпуск фестиваля будет, а уж как будет потом – трудно сказать. Моя задача сейчас – написать хорошо попурри для фестиваля "Спасская башня – 2017", что он хотел Александр Халилов младший брат Валерия Халилова, полковник

ПАМЯТЬ

Распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2016 года имя Валерия Халилова было присвоено Московскому военно-музыкальному училищу, которое он когда-то окончил. Его имя будет носить Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" в Хабаровске. Во Владимирской области имя генерала будет присвоено одной из улиц города Киржач.

Указом главы Тывы от 7 января 2017 года Тувинской государственной филармонии присвоено имя Валерия Михайловича Халилова.

Бывший 1-й замминистра обороны РФ генерал армии Александр Белоусов (он знал дирижера почти 30 лет. — Прим. ТАСС) отметил, что Валерий Халилов уже вошел в историю как выдающийся композитор современности, в его творческом багаже также остались романсы, десятки песен и военных произведений.

Он воспитал вокруг себя плеяду последователей, которые продолжат его дело великолепного артиста, музыканта, композитора, народного артиста России, который, наверное, после развала Советского Союза единственный написал порядка 15 военных маршей, когда никто этим не занимался Александр Белоусов российский военачальник, генерал армии

Роман Азанов

Редакция сайта ТАСС благодарит за помощь в создании материала Военно-оркестровую службу Минобороны России и лично Александра Михайловича Халилова

В материале использованы фото из личного архива семьи Халиловых и видео, сделанное 1 декабря 2016 года операторами Агентства "Военинформ" МО РФ

Последний концерт Ансамбля имени Александрова в Большом театре, ноябрь 2016 г.