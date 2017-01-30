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Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФ

Армия и ОПК
30 января, 18:11 дата обновления: 30 января, 18:16 UTC+3
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев, сообщили в суде
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания с украинского предприятия "Антонов" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФ за неисполнение договора по постройке самолета Ан-70, передает корреспонденту ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2016 года ... оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Полный текст постановления будет отправлен поп почте (сторонам - прим. ТАСС) в установленные законом сроки. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок", - сказал судья, оглашая решение по данному делу.

Представители компании "Антонов" отказались комментировать возможность подачи ими апелляции.

История дела

Минобороны РФ подало иск в июле 2015 года. В материалах дела говорится, что в мае 1989 года между министерством и госпредприятием "Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова" (прежнее название) был заключен договор на выполнение и сдачу заказчику опытно-конструкторских работ по созданию самолета АН-70.

Однако в мае 2015 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70 (широкофюзеляжный военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки, может использовать необорудованные взлетно-посадочные полосы, развивает скорость свыше 750 км/ч, дальность полета - до 7,8 тыс. км, грузоподъемность - 47 т). Кроме того были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан" - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

Ранее Арбитражный суд Москвы уже рассматривал спор между Минобороны РФ и предприятием "Антонов". Так, в марте 2014 года суд взыскал с компании 75,7 млн рублей за нарушение сроков выполнения работ по контракту.

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