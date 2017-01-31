Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПК

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совершит во вторник рабочую поездку в Кировскую область, где проведет совещание "О развитии производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственной программы вооружения". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мероприятие пройдет на площадке Кировского машиностроительного предприятия. В совещании примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, а также руководители Росатома, Роскосмоса, Ростеха и профильных предприятий.

В пресс-службе кабмина отметили, что задачи развития ОПК решаются в рамках сразу нескольких программ. Так, в 2016 году была принята соответствующая госпрограмма и актуализирована профильная федеральная целевая программа на 2011-2020 гг. Для решения важнейших задач в этой сфере в документ о развитии ОПК были включены разделы, касающиеся импортозамещения и организации производства стратегических материалов. Кроме того, в рамках госпрограммы космической деятельности РФ на 2013-2020 гг, федеральной космической программы до 2025 г. и ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС осуществляется модернизация ракетно-космической промышленности. В свою очередь, основным инструментом по выполнению госпрограммы вооружения в части ядерного потенциала является ФЦП развития ядерного оружейного комплекса РФ на период до 2020 года.

Как отмечал Медведев на одном из совещаний в мае прошлого года, России "нужна современная оборонка", способная как удовлетворить запросы, связанные с переоснащением Вооруженных сил РФ новыми видами оружия, так и обеспечить конкурентоспособность российского вооружения на мировом рынке.

Кировское машиностроительное предприятие (КМП), которое посетит Медведев, было введено в строй в феврале прошлого года. Решение о строительстве завода, входящего в состав концерна "Алмаз-Антей", было принято в 2010 году. Общий объем инвестиций в строительство нового предприятия составил более 20 млрд рублей, из которых на бюджетные средства пришлось более 6 млрд.

Производство на Кировском машиностроительном предприятии включает механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления серийной продукции концерна "Алмаз-Антей". При этом технологии завода являются инновационными для большинства предприятий оборонно-промышленного комплекса России.