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Морская авиация ВМФ РФ в ближайшее время получит около 30 модернизированных Ил-38Н

Армия и ОПК
31 января, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов"
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Противолодочный самолет Ил-38Н

Противолодочный самолет Ил-38Н

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Морская авиация ВМФ России в ближнесрочной перспективе планирует получить около 30 модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н. Об этом сообщил ее начальник генерал-майор Игорь Кожин.

Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов".

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

"Создание авиационного противолодочного комплекса Ил-38Н на базе самолета Ил-38, оснащенного радиоэлектронным комплексом "Новелла", позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и имеющим возможность выполнять задачи разведки и целеуказания, стало одним из перспективных направлений развития противолодочной авиации. В ближнесрочной перспективе для Морской авиации ВМФ планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38", - сказал Кожин.

По его словам, обучение специалистов для летной и технической эксплуатации самолета Ил-38Н осуществляется в центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, куда переданный сегодня самолет отправится после торжественной церемонии.

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