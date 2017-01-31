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Медведев прибыл в Киров, где проведет совещание по развитию "оборонки"

Армия и ОПК
31 января, 14:38 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 31, января. /ТАСС
В совещании примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минфина и Минэкономразвития
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КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Киров, где проведет совещание о развитии производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса для выполнения госпрограммы вооружения.

Мероприятие пройдет на площадке "Кировского машиностроительного предприятия". В совещании примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минфина и Минэкономразвития - Антон Силуанов и Максим Орешкин, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, а также руководители Росатома, Роскосмоса, Ростеха и профильных предприятий.

"Кировское машиностроительное предприятие" (КМП) было введено в строй в феврале прошлого года. Решение о строительстве завода, входящего в состав концерна "Алмаз- Антей", было принято в 2010 году. Общий объем инвестиций в строительство нового предприятия составил более 20 млрд рублей, из которых на бюджетные средства пришлось более 6 млрд.

Производство на "Кировском машиностроительном предприятии" включает механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления серийной продукции концерна "Алмаз-Антей". При этом технологии завода являются инновационными для большинства предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

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