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Летчики Балтфлота начали осваивать новейшие истребители Су-30СМ

Армия и ОПК
31 января, 15:31 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
Летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава
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КАЛИНИНГРАД, 31 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Летчики Морской авиации Балтийского флота приступили к практическим полетам на многоцелевом истребителе Су-30СМ, который поступил на вооружение в конце декабря 2016 года, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

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"К практическим полетам на новейшем многоцелевом истребителе Су-30СМ приступили первые экипажи в авиабазе Морской авиации флота в городе Черняховск Калининградской области", - рассказал Мартов.

Летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. После теоретических занятий они освоили специализированный курс на наземных тренажерах. "Полеты выполняются под руководством опытных летчиков-инструкторов, специально прибывших в Калининградскую область из Иркутского авиационного завода - изготовителя самолета для подготовки флотских экипажей", - сказал Мартов.

В настоящее время в Липецком центре проходит подготовку очередная группа летного и инженерного состава.

В 2017 году морская авиация Балтийского флота пополнится еще несколькими истребителями данного типа, сообщил представитель флота.

Истребитель Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Он обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". В числе преимуществ Су-30СМ - без дозаправки и подвесных баков машина преодолевает до 3 тысяч километров.

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