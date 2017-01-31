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Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы

Армия и ОПК
31 января, 16:04 дата обновления: 31 января, 16:38 UTC+3
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в новую программу будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы, перспективы оборонно-промышленного комплекса в стране очень хорошие. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское машиностроительное предприятие".

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"Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений", - сказал Медведев.

По словам премьера, государство намерено развивать оборонно-промышленный комплекс. "Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель правительства", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы правительство не намерено сокращать объем средств, выделяемых на развитие ОПК.

"Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они стоят в бюджете, и они не будут меняться", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что в комплексе модернизация ОПК и программа закупки вооружений дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке существовать и развиваться. "Лет 10-15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК", - сказал он.

Показатели производства в ОПК

Показатели производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ по итогам прошедшего года, по предварительным данным, выросли более чем на 10%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме развития мощностей ОПК.

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"В целом, по предварительным итогам работы, мы ожидаем повышение темпов роста продукции более чем на 10% по итогам 2016 года", - сказал глава кабмина, назвав этот результат "хорошим".

Он также отметил позитивную динамику в сфере выполнения гособоронзаказа.

По его словам, "результаты выполнения оборонного заказа свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути - это касается и вооружений, и военной, и специальной техники". "Здесь достигнут очень хороший уровень - порядка 99% (выполнения ГОЗ)", - констатировал Медведев, отметив, что это на 1,5% больше, чем в 2015 году и на 3% - показателя 2014 года.

"Есть, конечно, и проблемы, - продолжил премьер-министр. - В частности, в "Роскосмосе" итоги выглядят несколько скромнее - 83%, в рамках госкорпорации "Росатом" все в этом смысле благополучно". Медведев отметил, что в этой сфере есть свои как объективные, так и субъективные проблемы.

Премьер-министр РФ назвал "Кировское машиностроительное предприятие", на площадке которого проходит совещание, самым современным заводом, которому практически нет равных в отрасли. "Другое дело, что очень важно заниматься созданием собственной станкостроительной базы, потому что все те современные виды оборудования, которые (здесь) стоят - они в значительной степени закупались по импорту. Необходимо использовать те возможности по локализации (производства), которые у нас в настоящий момент открылись", - сказал Медведев, подчеркнув, что это имеет не только технологическое значение для России, но и касается безопасности страны.

Он напомнил также о введении в строй в недавнем времени и другого оборонного предприятия - в Нижнем Новгороде. "Запуск в течение одного года сразу двух таких высокотехнологичных производств - это хороший показатель, который означает, что даже в довольно непростых макроэкономических условиях производственные мощности оборонно-промышленного комплекса развиваются", - подчеркнул Медведев. Он назвал важным, чтобы модернизация ОПК затронула и другие предприятия и отрасли.

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