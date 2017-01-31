Рогозин назвал задачей ОПК выполнение гособоронзаказа, а не внедрение новой формы одежды

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КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Главной задачей предприятий "оборонки" является выполнение гособоронзаказа, а не реализация предложения Минобороны по внедрению формы одежды для руководителей оборонных предприятий. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Хочу сказать, что в условиях дефицита бюджета и бюджетной экономии мы считаем наиболее приоритетной задачей для оборонно-промышленного комплекса качественное, своевременное выполнение государственного оборонного заказа; все остальные задачи не являются актуальными",- сказал Рогозин.
Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единой формы для руководящего состава предприятий ОПК. По данным издания, вопрос впервые был поднят более полугода назад, но сейчас перешел в практическую плоскость, и представители заводов, предприятий и корпораций получили требования по внешнему виду формы. По замыслу Минобороны, руководство ОПК будет появляться в новой одежде во время участия во всех мероприятиях, проводимых вместе с министерством.
"У нас помимо министерства обороны еще восемь государственных заказчиков в рамках программы вооружений и государственного оборонного заказа. Поэтому у каждого заказчика могут быть свои идеи и предложения",- добавил Рогозин.