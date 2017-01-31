Рогозин: работа по созданию комплекса С-500 идет планово

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КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Работа по созданию зенитного ракетного комплекса С-500 идет планово, заявил журналистам вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
"Работа по системам идет планово. У нас были некоторые технические вопросы, связанные с испытаниями ракет новейших классов морского и сухопутного базирования. Но эти проблемы за счет привлечения научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, Российской академии наук, "Концерна ВКО "Алмаз-Антей" решены. Поэтому двигаемся дальше", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, когда С-500 поступит на вооружение российской армии.
Вице-премьер правительства также отметил, что сейчас анализируется опыт применения вооружений против террористов в Сирии. "Задачи уже серийного производства в необходимых для нашей армии объемах этих вооружений на предприятиях "Алмаз-Антей" - вот это уже основная задача. Как сделать так, чтобы не строить новые заводы, а разместить производство уже на имеющихся площадях с учетом потенциала и с минимальным вложением средств",- сказал он
По словам Рогозина, этот вопрос будет решен до конца февраля.