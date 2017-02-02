Расчеты АГС-17 "Пламя" начали практические стрельбы на полигонах ВВО в шести регионах

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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Расчеты АГС-17 "Пламя" приступили к практическим стрельбам на огневых рубежах общевойсковых полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье, Бурятии, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Гранатометчикам предстоит вести огонь по движущимся и неподвижным мишеням днем и в темное время суток, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В общевойсковых объединениях Восточного военного округа стартовал практический этап сбора с гранатометными расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя. На общевойсковых полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев военнослужащие гранатометных подразделений покажут свое умение и навыки на практике в ходе проведения боевых стрельб", - сказал Гордеев.
Расчеты будут вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения, в том числе по групповым целям; стрельбы будут проходить как днем так и ночью. К сборам привлечено более 500 военнослужащих всех категорий.
Ранее участники сбора прошли курс теоретической подготовки, детально изучили вверенное вооружение и в составе расчетов научились приемам и правилам стрельбы из штатного вооружения.
В завершение сбора пройдут контрольные стрельбы в составе подразделений.