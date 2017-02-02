Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе над Приморьем

Армия и ОПК
2 февраля, 5:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и над Амурским заливом
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника в небе над Приморьем. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Смотрите также
Что ждет армию России в новом учебном году

"Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - сказал Матвеев.

Полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля задачи по перехвату "самолетов- нарушителей" экипажами были выполнены успешно, отметил Матвеев.

Он напомнил, что приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения "4++", а в декабре 2016 года - модернизированными истребителями- перехватчиками МиГ-31БМ. В начале 2016 года летно- технический состав авиаполка полностью завершил процесс переобучения на многоцелевые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35С, поколения "4++", а также на модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
14
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения
11
Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
5
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама