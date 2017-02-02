Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе над Приморьем

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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника в небе над Приморьем. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - сказал Матвеев.
Полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля задачи по перехвату "самолетов- нарушителей" экипажами были выполнены успешно, отметил Матвеев.
Он напомнил, что приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения "4++", а в декабре 2016 года - модернизированными истребителями- перехватчиками МиГ-31БМ. В начале 2016 года летно- технический состав авиаполка полностью завершил процесс переобучения на многоцелевые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35С, поколения "4++", а также на модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.