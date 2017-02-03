Комплексы С-300 провели условные пуски ракет в Ленинградской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зенитно-ракетный дивизион войск ПВО Западного военного округа, оснащенный комплексами С-300, был поднят по тревоге в Ленинградской области и осуществил условные пуски ракет в рамках тактических учений, сообщил в пятницу начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

"В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники", - сказал он.

В ходе них военные были подняты по тревоге и вместе с пусковыми установками совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, а после выхода в район пусков - провести уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.