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Комплексы С-300 провели условные пуски ракет в Ленинградской области

Армия и ОПК
3 февраля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Сообщается, что в учениях приняли участие более 100 военных и около 30 единиц боевой и специальной техники
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зенитно-ракетный дивизион войск ПВО Западного военного округа, оснащенный комплексами С-300, был поднят по тревоге в Ленинградской области и осуществил условные пуски ракет в рамках тактических учений, сообщил в пятницу начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

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"В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники", - сказал он.

В ходе них военные были подняты по тревоге и вместе с пусковыми установками совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, а после выхода в район пусков - провести уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.

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