Первые истребители МиГ-29К "Адмирала Кузнецова" вернулись в Североморск

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МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Первая группа летчиков палубной авиации Северного флота (СФ) совершила перелет с тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области после успешного выполнения поставленных задач в Сирии. Первыми прибыли экипажи четырех истребителей и трех вертолетов.
"Экипажи совершили перелет с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" из назначенного района акватории Баренцева моря, куда накануне прибыла корабельная авианосная группа Северного флота", - сообщили в пресс-службе флота.
Согласно прямой трансляции телеканала "Россия 24", среди первых вернувшихся самолетов - три истребителя МиГ-29К и один Су-33.
С 8 ноября 2016 года корабельная авианосная группировка Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также кораблей Черноморского флота, судов обеспечения и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации выполняла задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
Впервые в истории Военно-морского Флота России самолетами палубной авиации решались боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля. Удары наносились по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов.