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"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота

Армия и ОПК
3 февраля, 18:33 UTC+3
В Приморском крае началась подготовка бригады морской пехоты к участию в Армейских играх — 2017
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Военнослужащий на учениях батальона морской пехоты на полигоне Бамбурово
Военнослужащий на учениях батальона морской пехоты на полигоне Бамбурово
Военнослужащий на учениях батальона морской пехоты на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Морпехи оттачивали навыки ведения боя, невзирая на сильные морозы
Морпехи оттачивали навыки ведения боя, невзирая на сильные морозы
Морпехи оттачивали навыки ведения боя, невзирая на сильные морозы
© Юрий Смитюк/ТАСС
Метание учебной гранаты на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота
Метание учебной гранаты на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота
Метание учебной гранаты на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений
Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений
Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск"
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск"
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Экипаж БМП-2 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Экипаж БМП-2 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипажи БМП-2 во время учений батальона морской пехоты
Экипажи БМП-2 во время учений батальона морской пехоты
Экипажи БМП-2 во время учений батальона морской пехоты
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Военнослужащий на учениях батальона морской пехоты на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Морпехи оттачивали навыки ведения боя, невзирая на сильные морозы
© Юрий Смитюк/ТАСС
Метание учебной гранаты на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипажи БМП-2 во время учений батальона морской пехоты
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ТАСС
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово
© Юрий Смитюк/ТАСС

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Бамбурово в Приморском крае.

Морпехи оттачивали навыки ведения боя, овладевали умелым вождением боевой техники в условиях пересеченной местности, невзирая на сильные морозы. Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж". 

По мнению командования бригады, 2016 год для этого соединения отличался и интенсивностью боевой подготовки, и участием "черных беретов" в дальних морских походах, и их победами в профессиональных конкурсах и состязаниях.

Во Всеармейских и Международных играх АрМИ — 2016 морпехи завоевали первые места на всех этапах конкурсов "Балтийского дерби", "Суворовского натиска" и "Глубины", а также было серебро в финале конкурса мастеров артиллерийского огня. Хорошие результаты были показаны и в конкурсе биатлона "Суворовский натиск".

20 сентября 2016 Армия и ОПК
Морское взаимодействие России и Китая: видео лучших моментов учений

В ходе международных учений "Морское взаимодействие — 2016" в северо-западной части Южно-Китайского моря "черные береты" участвовали в высадке морского и воздушного десанта на условно захваченный противником остров, в том числе и на скоростных плавсредствах китайцев. В 2016 году морпехи выполняли задачи по обеспечению безопасности мореплавания в морях Азиатско-Тихоокеанского региона и Аденском заливе.

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