"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота

Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово © Юрий Смитюк/ТАСС

Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж" © Юрий Смитюк/ТАСС

Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово © Юрий Смитюк/ТАСС

Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений © Юрий Смитюк/ТАСС

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Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск" на учениях в Бамбурово © Юрий Смитюк/ТАСС

Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж" © Юрий Смитюк/ТАСС

Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово © Юрий Смитюк/ТАСС

Корректировщики отслеживают попадания по целям экипажей БМП-2 во время учений © Юрий Смитюк/ТАСС

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Бамбурово в Приморском крае.

Морпехи оттачивали навыки ведения боя, овладевали умелым вождением боевой техники в условиях пересеченной местности, невзирая на сильные морозы. Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж".

По мнению командования бригады, 2016 год для этого соединения отличался и интенсивностью боевой подготовки, и участием "черных беретов" в дальних морских походах, и их победами в профессиональных конкурсах и состязаниях.

Во Всеармейских и Международных играх АрМИ — 2016 морпехи завоевали первые места на всех этапах конкурсов "Балтийского дерби", "Суворовского натиска" и "Глубины", а также было серебро в финале конкурса мастеров артиллерийского огня. Хорошие результаты были показаны и в конкурсе биатлона "Суворовский натиск".

В ходе международных учений "Морское взаимодействие — 2016" в северо-западной части Южно-Китайского моря "черные береты" участвовали в высадке морского и воздушного десанта на условно захваченный противником остров, в том числе и на скоростных плавсредствах китайцев. В 2016 году морпехи выполняли задачи по обеспечению безопасности мореплавания в морях Азиатско-Тихоокеанского региона и Аденском заливе.