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Рогозин: РФ за два года сформировала новую компетенцию в корабельном двигателестроении

Армия и ОПК
3 февраля, 13:50 UTC+3 область) 3, февраля. /ТАСС
Вице-премьер отметил, что сейчас также стоят задачи, связанные с созданием авиационных двигателей
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РЫБИНСК (Ярославская область), 3 февраля. /ТАСС/. Россия за минувшие два года предприняла меры по формированию новых компетенций в корабельном двигателестроении. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе осмотра двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Формируется самая новая, ранее не существовавшая (в РФ) компетенция в корабельном двигателестроении, чему мы рады и видим, что буквально за два года эта работа была проведена",- сообщил Рогозин. "Мы безусловно удовлетворены той работой, которую проводит ОДК; ей досталось очень сложное наследство, она сейчас разобралась", - отметил вице-премьер.

"Сегодня стоят и новые задачи, которые связаны с авиационным двигателестроением, в частности, по двигателю на 35 тонн тяги; эта работа разворачивается", - сказал Рогозин. "Формируется новое семейство двигателей для авиации", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что "задачи, которые были поставлены президентом РФ - в рамках программы импортозамещения, создания предела новых компетенций, новых знаний, нового мастерства, нового производства, - реализуются по плану, штатно, четко". "И флот, и авиация получат все необходимое, что станет для флота и авиации необходимым и достаточным условием, чтобы стать лучшими", - заключил Рогозин.

Научно-производственное объединение "Сатурн" - двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. "Сатурн" входит в структуру Объединенной двигателестроительной корпорации и является головным предприятием дивизиона "Двигатели для гражданской авиации". Значительную часть станочного оборудования составляют станки отечественного производства.

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