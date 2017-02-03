Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС)", - сказали в военном ведомстве.

"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - уточнили в Минобороны РФ.