Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС)", - сказали в военном ведомстве.
"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - уточнили в Минобороны РФ.