СМИ: Минск подтверждает планы о закупке в 2017 году российских Су-30СМ

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МИНСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия планирует начать в этом году закупку для своих ВВС и войск ПВО российских истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил генерал-майор ВС Белоруссии Игорь Лотенков.
"В 2017 году запланирована закупка самолетов Су-30СМ", - отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводит в субботу "Белорусская военная газета".
Как ранее сообщал командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев, до 2020 года планируется закупить не менее эскадрильи Су-30СМ. "Он (Су-30СМ) хорошо проявил себя в сирийском конфликте, самолет принят на вооружение в ряде стран", - сказал командующий.
Су-30СМ - двухместный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Самолет призван заменить фронтовой истребитель Су-27.