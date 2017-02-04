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Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе

Армия и ОПК
4 февраля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов
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Игорь Конашенков

Игорь Конашенков

© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ не намерено участвовать в конфликтной ситуации вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка "Патриот". Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" - тщетны и недальновидны", - сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. "Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории", - добавил Конашенков.

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