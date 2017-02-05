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В Арктике в феврале испытают новую и перспективную технику для армии РФ

Армия и ОПК
5 февраля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Техника и личный состав экспедиции уже доставлены на место для подготовки к совершению марша
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности проведут в середине февраля испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для российской армии в Арктической зоне. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия) до острова Котельный (Новосибирские острова) и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники", - сказал он журналистам, добавив, что техника и личный состав экспедиции уже доставлены военно-транспортными самолетами в Тикси, где готовятся к совершению марша.

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По словам Булгакова, во время автономного марша протяженностью более 2 тыс. км будут оценены новые технические решения, внедренные на образцах военных гусеничных машин, "позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов) обеспечивать поддержание в течение не менее трех суток автономности, необходимую готовность машины к выполнению задач, поддержание требуемого микроклимата в обитаемых отделениях при движении по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи и метелей со скоростью ветра более 35 м/с, а также в условиях других особенностей Крайнего Севера".

Замглавы Минобороны рассказал, что испытания в Арктике будут проходить армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по требованиям ведомства, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Одновременно подвергнутся испытаниям перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для проживания личного состава и обслуживания военной гусеничной техники, стационарные и переносные средства определения толщины льда, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.

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