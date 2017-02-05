ОНФ предложит Минобороны альтернативную площадку для парка "Патриот" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложит Минобороны альтернативный вариант размещения филиала парка "Патриот" после отказа ведомства от площадки возле горы Гасфорта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Немцев.

"Мы предлагаем создать парк "Патриот" на базе уже существующих береговых батарей. Речь идет о 30-й, 24-й и 16-й батареях на Северной стороне Севастополя, 19-й батарее и бывшей воинской части в Балаклаве, а также на месте Форта Северного там же, туда же можно включить и Федюхины высоты, где проводится Военно-исторический фестиваль", - сказал Немцев.

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ОНФ, отметил он, в течение нескольких лет разрабатывал собственную концепцию военно-патриотического центра в Севастополе, при этом члены регионального отделения фронта поддерживают создание местного филиала "Патриота".

"В нашей концепции, как и в концепции Минобороны, предусмотрено создание кластеров, в том числе и военно-патриотического, и туристического, и спортивного, кроме того, мы предлагаем более конкретные вещи, к примеру, на Северной стороне в бывшей воинской части есть казармы, которые после реконструкции могут быть использованы как объекты размещения большого количества людей. Это, к тому же, значительно дешевле, чем строить новые объекты", - отметил Немцев.

"Я думаю, надо встречаться с Минобороны, мы готовы прорабатывать концепцию", - добавил собеседник агентства.

Депутаты считают, что строить у Гасфорты нельзя

Главным аргументом противников строительства филиала парка "Патриот" возле горы Гасфорта является то, что это природоохранная территория, на которой находится озеро, являющееся резервным водохранилищем для Севастополя, испытывающего проблемы с водоснабжением. Кроме того, здесь находятся исторические объекты, например, Итальянское кладбище 1882 года и средневековые земледельческие поселения.

Исходя из этого, по словам сопредседателя севастопольского отделения ОНФ Владимира Немцева, в ходе публичных слушаний в муниципалитетах ОНФ предложил альтернативу выбору места для строительства парка. "Но нужно подчеркнуть, что наша концепция - не в пику кому-то, мы этим вопросом давно занимались и озвучивали свою позицию и ранее", - добавил он.

Спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева поблагодарила руководство Минобороны за то, что мнение севастопольцев было учтено. "Мы горячо поддерживаем саму идею создания парка, но не согласны с вариантом размещения его на территории около горы Гасфорта, так как там находится источник резервного водоснабжения Севастополя, это природоохранная территория, здесь расположены памятники истории", - сказала она.

Такое же мнение журналистам высказал и депутат Заксобрания Алексей Чалый, который назвал причиной отказа Минобороны от строительства парка "Патриот" возле горы Гасфорта неоднозначную реакцию общественности.

"Мне кажется, что это вполне достойная причина. Я неоднократно об этом говорил, выступал в Балаклаве (на публичных слушаниях - прим. ТАСС), и спасибо Минобороны, что услышало горожан. Считаю, что нельзя реализовывать этот проект на этом месте, надо реализовывать в другом", - сказал Чалый, добавив, что считает приемлемыми территории, предложенные ОНФ для размещения парка.

"Ночные волки" будут бороться за Гасфорту

Иной позиции придерживается лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург). "Все, что я запланировал по поводу "Патриота", то я и буду делать, есть абсолютно позитивный проект, который нужен Севастополю, да и вообще России, вокруг него создается искусственный конфликт. Альтернативы горе Гасфорта нет, это понятно любому человеку, дробить парк, делить идею невозможно, поэтому невозможно это сделать на 30-й батарее. Это парк культуры и отдыха, который не предполагает только музейный вариант, ну, невозможно там играть в пейнтбол, проводить развлекательные мероприятия, на этих исторических объектах", - сказал Залдостанов после встречи с представителями молодежных организаций Севастополя 2 февраля.

Он подчеркнул, что собирается бороться за реализацию концепции парка именно возле Гасфорты, в том числе с помощью общественности, для чего он намерен донести до людей значимость проекта и подтвердить это сбором подписей.

"Для меня нет коммерческой темы в этом проекте, это дело чести - довести начатое до конца. Я понимаю, насколько важна экологическая составляющая этой территории, но озеро нельзя использовать как водохранилище, там нет водотока. А мы говорим, что для строительства будем использовать только фундаменты существующих строений, говорим, что ни одно дерево не пострадает", - сказал Залдостанов, заявив, что оппоненты не хотят слышать аргументы "Ночных волков".

Вопросы к "Ночным волкам"

Сейчас "Ночные волки" арендуют участок возле горы Гасфорта, где проводят ежегодные байк-шоу. При этом юридические основания аренды ставятся под сомнение - в частности, об этом заявил депутат Заксобрания Севастополя, глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

"Вопрос аренды земельного участка площадью 267 га на территории около горы Гасфорта не снят с повестки дня. Он требует дальнейшего рассмотрения, поскольку еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура РФ указала, что при заключении договора аренды между правительством Севастополя и МАНО (Молодежная автономная некоммерческая организация - прим. ТАСС) "Ночные волки" были допущены нарушения законодательства: земельного, градостроительного, природоохранного, водного, об объектах культурного наследия", - сказал Горелов.

Он подчеркнул, что требования надзорного ведомства по приведению арендных правоотношений в соответствие с законодательством так и не исполнены, несмотря на неоднократные побуждения со стороны прокуратуры Севастополя.

История вопроса

Первый парк "Патриот", расположенный в окрестностях подмосковной Кубинки, открылся летом 2015 года. Его площадь составляет 5,5 га. Филиал парка планируется создать в Севастополе, изначально местом для строительства был выбран участок возле горы Гасфорта. План проекта предполагал проведение публичных слушаний в близлежащих Орлиновском и Балаклавском муниципальных округах, а также в Общественной палате, на градостроительном совете и в профильном комитете Заксобрания.

В ходе обсуждения концепции парка на публичных слушаниях в муниципалитетах 27 января в адрес ее авторов звучали критические замечания. После этого Минобороны направило правительству Севастополя письмо, сообщив, что больше не рассматривает в качестве площадки для "Патриота" участок возле горы Гасфорта. По мнению врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, проект может быть реализован при участии военного ведомства на других земельных участках в пределах Севастополя, находящихся в федеральной собственности.

В субботу, 4 февраля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ведомство не намерено участвовать в конфликте вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Он подчеркнул, что проект парка предполагает бережное отношение к экологии и истории, а "Патриот" "должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан".