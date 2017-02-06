Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над территорией Греции

Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль РоссииМеждународная панорама 6 февраля, 1:42
СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмомМеждународная панорама 6 февраля, 1:34
Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"Международная панорама 6 февраля, 0:53
"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии"Спорт 6 февраля, 0:49
Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболуСпорт 6 февраля, 0:23
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских нацийСпорт 5 февраля, 23:54
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 23:48
Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на БалиСпорт 5 февраля, 23:44
Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывалСпорт 5 февраля, 23:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская группа инспекторов в период с 6 по 10 февраля 2017 г. планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греции в рамках реализации международного Договора но открытому небу. Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 6 по 10 февраля 2017 г. с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 км. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.
Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это первый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.