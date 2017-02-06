Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над территорией Греции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская группа инспекторов в период с 6 по 10 февраля 2017 г. планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греции в рамках реализации международного Договора но открытому небу. Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 6 по 10 февраля 2017 г. с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 км. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это первый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.