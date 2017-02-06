В Бологовском соединении РВСН началось учение с выводом ПГРК "Тополь" в поле

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" на полевые позиции началось в самой западной - Бологовской - дивизии РВСН, дислоцированной в Тверской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным маневрам как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки", - говорится в сообщении.
Одной из самых приоритетных задач станет поиск, блокирование и уничтожение условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. Расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.
"В этом году увеличены сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования: почти месяц данные полки проведут на полевых позициях. К данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки", - сообщает пресс-служба.
Наряду с Тверской областью учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае. В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.