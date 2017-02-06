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Заместителем главы Ростеха назначен Александр Назаров

Армия и ОПК
6 февраля, 10:38 UTC+3
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что этот пост может занять бывший министр обороны Анатолий Сердюков
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Александр Назаров

Александр Назаров

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заместителем генерального директора Ростеха стал бывший управляющий директор по непрофильным и проблемным активам госкорпорации Александр Назаров, а не бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Сердюков может быть назначен на должность замглавы Ростеха.

"Дмитрий Шугаев, назначенный директором ФСВТС, с 3 февраля освобожден от должности в госкорпорации. Заместителем генерального директора Ростеха с 6 февраля 2017 года назначен Александр Назаров, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Ростеха. Международное сотрудничество будет курировать Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора по инвестициям", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в госкорпорации, Назаров обладает серьезным управленческим опытом. "За время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам корпорации. Эту деятельность он продолжит в новом статусе. Иные назначения в связи с переходом Дмитрия Шугаева в ФСВТС не предусмотрены", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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