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Вся авиация Минобороны с 2017 года обслуживается по полному жизенному циклу

Армия и ОПК
6 февраля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Ведомство заключило контракты с "Объединенной авиастроительной корпорацией" и с "Вертолетами России"
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вся военная авиация в России с 1 января 2017 года обслуживается по контрактам полного жизненного цикла. Об этом заявил директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Сергей Емельянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"С 1 января 2017 года Минобороны заключило контракты полного жизненного цикла с ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией") на обслуживание всех самолетов и с "Вертолетами России" на обслуживание всех вертолетов", - сказал он.

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