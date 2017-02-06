Вся авиация Минобороны с 2017 года обслуживается по полному жизенному циклу

Fox News сообщила, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о ПутинеМеждународная панорама 7 февраля, 0:56
"Гремио" заинтересован в приобретении футболиста "Анжи" ШандаоСпорт 7 февраля, 0:56
"Известия": Шувалов рассказал об обустройстве улиц моногородов с помощью краудсорсингаЭкономика и бизнес 7 февраля, 0:47
"Известия": Шувалов заявил, что правительство РФ не собирается приватизировать РЖДЭкономика и бизнес 7 февраля, 0:35
Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует в ШвейцарииСпорт 7 февраля, 0:25
Главы МИД РФ и Афганистана обсудят сотрудничество двух странПолитика 7 февраля, 0:22
ВФЛА ждет восстановления РУСАДА: отстранение легкоатлетов оставлено в силеСпорт 7 февраля, 0:06
Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетовСпорт 6 февраля, 23:23
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданствоСпорт 6 февраля, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вся военная авиация в России с 1 января 2017 года обслуживается по контрактам полного жизненного цикла. Об этом заявил директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Сергей Емельянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"С 1 января 2017 года Минобороны заключило контракты полного жизненного цикла с ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией") на обслуживание всех самолетов и с "Вертолетами России" на обслуживание всех вертолетов", - сказал он.