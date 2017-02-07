В Хабаровском крае завершилось учение расчетов комплексов С-300

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тактические учения с зенитно-ракетными подразделениями воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) завершилось в Хабаровском крае. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В ходе тактико-специального учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования подразделения боевого охранения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, - уточнил Гордеев. - По прибытию в заданный район расчеты зенитно-ракетных систем С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет".
В ходе маневров военнослужащие подразделений зенитно-ракетных войск и комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) впервые отработали практику применения своих навыков в динамике боя и при совершении маршей.
В учении было задействовано около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также два комплекса БПЛА "Элерон-3".