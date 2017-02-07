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Более трех тысяч военных участвуют в учениях связистов ВВО

Армия и ОПК
7 февраля, 3:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В ходе тренировки будет развернуто около 100 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации
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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более трех тысяч военнослужащих принимают участие в учениях связистов войск Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Более трех тысяч военнослужащих войск связи Восточного военного округа (ВВО) задействованы в тактико-специальном учении по обеспечению устойчивой и непрерывной связи между командованием округа, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых армий и подчиненными силами и средствами. <...> В ходе тренировки будет развернуто около 100 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации", - сказал он.

Гордеев уточнил, что на учениях связисты отрабатывают организацию связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО, разворачивают полевые подвижные пункты управления, проверяют работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью. Помимо этого, отрабатываются мероприятия по скрытности, защищенности и мобильности системы связи.

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