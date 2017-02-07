"Известия": Минобороны разработало авиационные правила эксплуатации дронов

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ разработало правила эксплуатации летающих дронов, регламентирующие практически все аспекты применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Он содержит "требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов".Также "прописываются особенности полетов в различных условиях и ситуациях", уточняет газета. Кроме того, Минобороны РФ внесло в проект правил ряд новых юридических определений, таких как "боевой полет" и "боевое применение".
Как указывают разработчики, "правила будут обязательны для выполнения всеми формированиями беспилотной авиации федеральных органов исполнительной власти", а в случае нарушений правил должны быть приняты незамедлительные меры.
По данным издания, документ содержит более 40 страниц основного текста и четыре приложения и в настоящее время проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.