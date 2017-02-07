Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минобороны разработало авиационные правила эксплуатации дронов

Армия и ОПК
7 февраля, 3:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В правилах эксплуатации прописываются "особенности полетов в различных условиях и ситуациях"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ разработало правила эксплуатации летающих дронов, регламентирующие практически все аспекты применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Он содержит "требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов".Также "прописываются особенности полетов в различных условиях и ситуациях", уточняет газета. Кроме того, Минобороны РФ внесло в проект правил ряд новых юридических определений, таких как "боевой полет" и "боевое применение".

Как указывают разработчики, "правила будут обязательны для выполнения всеми формированиями беспилотной авиации федеральных органов исполнительной власти", а в случае нарушений правил должны быть приняты незамедлительные меры.

По данным издания, документ содержит более 40 страниц основного текста и четыре приложения и в настоящее время проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
3
Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом
4
В Fox News сообщили, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о Путине
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Врачи поставили Кара-Мурзе - младшему диагноз "острая интоксикация"
7
СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против России
Темы дня
Реклама