Около 50 экипажей в ВВО борются за право участвовать в окружном этапе "Танкового биатлона"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Второй этап конкурса Армейских Международных игр-2017 "Танковый биатлон" начался на общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"На общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области стартовал II этап конкурса Армейских Международных игр-2017 - "Танковый биатлон". В соревнованиях принимают участие около 50 экипажей танковых соединений общевойсковых армий Восточного военного округа (ВВО). На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине", - сказал он.
По словам Гордеева, механики-водители во время конкурсных заездов преодолевают сложные препятствия, в том числе, змейку, колейный мост, эскарп и косогор. Для выполнения стрельбы из танковых орудий на отборочном этапе выделено всего около тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы и уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемета.
Победители получат право выхода в третий, окружной этап, который состоится в марте в Хабаровском крае.
В 2016 году на международном этапе конкурса "Танковый биатлон" в составе сборной России экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных в ВВО, завоевали первое место.