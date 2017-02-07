Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 50 экипажей в ВВО борются за право участвовать в окружном этапе "Танкового биатлона"

Армия и ОПК
7 февраля, 3:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Второй этап конкурса Армейских Международных игр-2017 "Танковый биатлон" начался на общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"На общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области стартовал II этап конкурса Армейских Международных игр-2017 - "Танковый биатлон". В соревнованиях принимают участие около 50 экипажей танковых соединений общевойсковых армий Восточного военного округа (ВВО). На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине", - сказал он.

По словам Гордеева, механики-водители во время конкурсных заездов преодолевают сложные препятствия, в том числе, змейку, колейный мост, эскарп и косогор. Для выполнения стрельбы из танковых орудий на отборочном этапе выделено всего около тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы и уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемета.

Победители получат право выхода в третий, окружной этап, который состоится в марте в Хабаровском крае.

В 2016 году на международном этапе конкурса "Танковый биатлон" в составе сборной России экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных в ВВО, завоевали первое место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международные армейские игры
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
3
Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом
4
В Fox News сообщили, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о Путине
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Врачи поставили Кара-Мурзе - младшему диагноз "острая интоксикация"
7
СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против России
Темы дня
Реклама