Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ВКС РФ началась внезапная проверка

Армия и ОПК
7 февраля, 10:55 UTC+3
Органы военного управления, соединения и воинские части приступили к приведению в высшую степень боевой готовности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка Воздушно-космических сил России началась утром по решению президента РФ Владимира Путина, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Читайте также новости по теме:
Внезапные проверки в ВС РФ
© Марина Лысцева/ТАСС
Первые в 2017 году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого
Более 1 тыс. внезапных проверок боеготовности прошло в соединениях и частях ВВО
Перехватчики и бомбардировщики провели учения с дозаправкой в небе над Уралом

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", - сказал Шойгу на совещании.

По его словам, с 09:00 мск органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - добавил Шойгу.

Он также приказал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности в ходе проверки, а также сохранность оружия и боеприпасов. Министр поручил исключить нанесение ущерба государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", - уточнил министр.

Он также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама