Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе "Тигра", а также новую машину радиационно-химической и биологической защиты. Об этом журналистам сообщил начальник Военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрий Марценюк.

"Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",- сказал он, подчеркнув, что при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы.

Марценюк также отметил, что со следующего года будет разрабатываться учебно-тренировочный комплекс, который позволит обучать солдат эксплуатировать данную машину. Кроме того, недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр".

"Тигр" - семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в ВПК) с 2005 года.