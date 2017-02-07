Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе "Тигра", а также новую машину радиационно-химической и биологической защиты. Об этом журналистам сообщил начальник Военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрий Марценюк.
"Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",- сказал он, подчеркнув, что при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы.
Марценюк также отметил, что со следующего года будет разрабатываться учебно-тренировочный комплекс, который позволит обучать солдат эксплуатировать данную машину. Кроме того, недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр".
"Тигр" - семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в ВПК) с 2005 года.