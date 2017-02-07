Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"

Армия и ОПК
7 февраля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко отметил, что техника сейчас проходит пробеговые испытания
Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Сиенко

Олег Сиенко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Созданием боеприпасов для нового российского танка на тяжелой гусеничной платформе "Армата" занимается Росатом. Об это сообщил ТАСС генеральный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ), создавшего эту технику, Олег Сиенко.

"У нас сейчас идут пробеговые испытания, стрельбы. Мы со своей стороны много что сделали. В настоящий момент мы ждем прежде всего стрельбы. Это зависит от того, когда мы получим боеприпасы от наших коллег из Росатома", - сказал Сиенко.

Он добавил, что госкорпорация занимается этой работой в связи с тем, что в боеприпасах есть определенная специфика. "Это связано с наконечниками. Росатом посчитал, что они могут эту программу сделать, мы искренне им помогаем", - сказал Сиенко.

По его словам, требования, которые были предъявлены к испытаниям, все время растут. "Это все может превратиться в бесконечность. А нам хотелось бы, чтобы продукция как можно раньше пришла в войска", - посетовал гендиректор УВЗ.

"Мы надеемся, что она (эксплуатация в войсках - прим. ТАСС) начнется если не в этом, то в следующем году", - отметил он.

В середине прошлого года заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов сообщил, что крупносерийное производства новейших российских танков "Армата" начнется в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
2
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
4
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
Темы дня
Реклама