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Расчеты комплексов С-400 Балтийского флота отразили авиаудар на учениях

Армия и ОПК
7 февраля, 15:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
В ходе учений были уничтожены более 30 условных воздушных целей
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КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе учений отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"По плану учения, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника в установленной зоне ответственности и наведение зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" для поражения обнаруженных целей. Прикрытие комплексов С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1", - рассказал Мартов.

В ходе учений боевые расчеты уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1".

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