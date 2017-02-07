Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экспортные поставки продукции военного назначения в 2016 г. принесли в бюджет РФ около $15 млрд. Такие данные привел, выступая на расширенном заседании фракции "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне, практически на 99%, такого еще никогда не было. Экспортные поставки военного назначения в рамках ВТС принесли приблизительно $15 млрд, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений",- сказал он.

Медведев отметил, что РФ занимает на этом рынке второе место после США. "Для нас очень важно этот рынок удержать", - поставил задачу премьер-министр РФ. По данным главы кабмина, предприятия военно-промышленного комплекса увеличили выпуск продукции более чем на 10%. В авиастроении в прошлом году выпуск военной продукции увеличился почти на 3,5%, в гражданской - рост составил около 20%. "Разрабатываются принципиально новые модели самолетов, такие как МС-21, которые будут работать на перспективном двигателе ПД-14. Совсем недавно была выкатка самолета в Иркутске", - отметил премьер-министр, выразив надежду, что проект будет развиваться по плану.

По его словам, неплохие результаты показывает так же судостроение. "Оборонная продукция здесь выросла более чем на 2%, гражданский сегмент судостроения - на 11%", - отметил он. Пополнился состав ледокольного флота, хороший результат, по словам премьера, показали государственные корпорации.

Медведев также добавил, что некоторые отрасли промышленности, такие как фармацевтика, ряд отраслей машиностроения, химическая промышленность показывали рост уже в 2015 году. "Что очень важно, что это было не эпизодическое явление, этот рост сохранился и в 2016 году. По многим отраслям, по многим направлениям он ускорился. Более того, к этим направлениям добавились и другие сектора. В 2016 году мы впервые видим рост в легкой промышленности по сравнению с 2015 годом, а это, наверное, может быть одна из самых трудных ситуаций, которая сложилась в российской промышленности", - заключил глава кабмина.

Экспортная экспансия

Необходимо создавать условия для экспортной экспансии российской промышленной продукции, заявил Медведев.

"Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене - как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, этим критериям должны соответствовать и предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе за счет выпуска продукции двойного назначения. Он напомнил, что раньше именно оборонно-промышленные комплекс был источником для развития технологий в гражданской промышленности, "сейчас ситуация развернулась, причем во всем мире - очень часто гражданский сектор, его передовые направления, тянут за собой оборонные технологии".

"Такое взаимное обогащение исключительно важно для нашего оборонно-промышленного комплекса", - отметил Медведев.

Он также указал на необходимость эффективного вложения средств в развитие промышленности. "Каждый вложенный рубль должен приносить конкретную отдачу. Это может быть и рост объемов производства, и новые научные разработки, и новые рабочие места", - добавил Медведев. Он подчеркнул, что власти РФ вправе требовать исполнения высокой эффективности "с учетом того, что за последние годы промышленность получила значительные деньги в рамках государственной поддержки".

По его словам, только на реализацию государственных программ по поддержке разных отраслей промышленности "в их открытой части предусматриваются весьма существенные средства, по данным Минпромторга, это более 237 млрд рублей". Председатель правительства также указал на необходимость внедрения инноваций в промышленность, что "позволит провести максимально быстрое перевооружение отраслей, которые в настоящее время отстают, а также создать современные, высокотехнологичные рабочие места".

Прирост в промышленности

Премьер-министр РФ отметил небольшой прирост в промышленности по итогам 2016 года, что создает предпосылки для будущего роста.

"Нам удалось остановить падение промышленного производства в целом. По итогам 2016 года у нас есть даже небольшой прирост, и это создает хорошие условия для работы в будущем", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что в последние годы позитивную динамику показывают и ненефтяные отрасли промышленности. Среди них - фармацевтика, химическая промышленность, некоторые отрасли машиностроения. В прошлом году впервые за несколько лет позитивную динамику продемонстрировала и легкая промышленность. "Поэтому я считаю правильным сохранить тот набор мер поддержки, который был принят для того, чтобы подпитать несырьевой сектор. Мы дальше будем эти меры поддержки сохранять, перенастраивая механизмы и вводя целый ряд других форм стимулирования", - сказал Медведев.

Поддержка несырьевого сектора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным сохранить набор мер поддержки несырьевого сектора российской промышленности. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании фракции "Единой России".

"Я считаю правильным... сохранить тот набор мер поддержки, который мы приняли для того, чтобы подпитать несырьевой сектор", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в 2016 году эти меры позволили добиться роста в легкой промышленности, в производстве железнодорожного подвижного состава, в лесопромышленной сфере и других секторах промышленности. По словам главы кабмина, за внедрение таких мер правительство по началу критиковали и были споры в кабинете министров.

"Но здесь критерий истины один - результат. Если бы, несмотря на эти меры поддержки, она (промышленность) падала, тогда да, все это нужно было бы пересмотреть и сконцентрироваться на других направлениях, но промышленность растет", - заявил премьер. "Именно поэтому мы приняли решение эти меры поддержки сохранить", - рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что некоторые механизмы поддержки будут пересмотрены, будут вводиться другие формы стимулирования промышленности.

Кадры для ОПК

Государство должно продолжить реализацию комплекса мер по развитию в стране профессионально-технического образования, заявил премьер-министр.

"Нам нужно и дальше вкладываться в систему подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса", - отметил он. "Сейчас среднее профессиональное и высшее образование по таким социальным программам получают приблизительно почти 100 тысяч студентов, но нам нужно больше", - сказал Медведев.

По его словам, в целом система профессионально-технического образования должна быть изменена с учетом лучших отечественных и зарубежных практик. Медведев отметил, что участие в этой работе должно принимать как государство, так и работодатели и общественные организации. "Думаю, что в этом процессе вполне могли бы поучаствовать и все мы, то есть представители "Единой России"",- добавил он.