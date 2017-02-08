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Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках проверки ВКС

Армия и ОПК
8 февраля, 1:12 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Был поднят по тревоге личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Части и подразделения ПВО, несущие боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в боевую готовность в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был поднят по тревоге, уточнили в Минобороны. Военные выдвинулись на запасные позиции и к местам погрузки на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.

Внезапная проверка боеготовности ВКС России началась утром 7 февраля.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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