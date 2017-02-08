Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках проверки ВКС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Части и подразделения ПВО, несущие боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в боевую готовность в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был поднят по тревоге, уточнили в Минобороны. Военные выдвинулись на запасные позиции и к местам погрузки на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.

Внезапная проверка боеготовности ВКС России началась утром 7 февраля.