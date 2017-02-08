Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках проверки ВКС

Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках проверки ВКСАрмия и ОПК 8 февраля, 1:12
"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка ИспанииСпорт 8 февраля, 1:04
Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Фиорентину" в чемпионате ИталииСпорт 8 февраля, 0:40
Внеочередной конгресс IBU обсудит изменения антидопинговых правилСпорт 8 февраля, 0:10
Путин вручит молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2016 годНаука 8 февраля, 0:06
Двукратный чемпион ОИ Саутин стал послом третьих зимних Всемирных военных игрСпорт 7 февраля, 23:46
Кураньи опроверг информацию о переговорах с брестским "Динамо"Спорт 7 февраля, 23:32
IBU может сократить квоты для стран в случае частых нарушений антидопинговых правилСпорт 7 февраля, 23:04
"Витязь" прервал победную серию из восьми матчей в КХЛ, уступив минскому "Динамо"Спорт 7 февраля, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Части и подразделения ПВО, несущие боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в боевую готовность в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.
Личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" был поднят по тревоге, уточнили в Минобороны. Военные выдвинулись на запасные позиции и к местам погрузки на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.
Внезапная проверка боеготовности ВКС России началась утром 7 февраля.