БПК ТОФ "Адмирал Трибуц" отразил воздушное нападение условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" успешно отразил воздушное нападение условного противника, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа. Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения "противника", - рассказал Матвеев.

По его словам, корабль, выполняя задачи ПВО, поставил ложные уводящие и отвлекающие цели, после этого специалисты ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирал Трибуц" провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени - светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена.

В дальнейшем экипажу БПК "Адмирал Трибуц" во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота предстоят совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.