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Около 45 тыс. военных и 1,7 тыс. единиц оружия и техники привлечено к проверке ВКС

Армия и ОПК
8 февраля, 12:21 UTC+3
Кроме того, в маневрах задействованы 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов
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Зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ

Зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 45 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. единиц оружия и техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов, задействовано во внезапной проверке боеготовности ВКС РФ. Об этом сообщил на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Всего к проверке привлекается порядка 45 тысяч человек личного состава, около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов", - сказал он.

"Поскольку проверка внезапная, и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли", - добавил он.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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