Около 45 тыс. военных и 1,7 тыс. единиц оружия и техники привлечено к проверке ВКС

Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном карманеСпорт 8 февраля, 13:23
Мутко: России нет равных на уровне молодежного спортаСпорт 8 февраля, 13:15
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"Происшествия 8 февраля, 13:14
ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономикеЭкономика и бизнес 8 февраля, 13:13
Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостьюНовости Урала 8 февраля, 13:12
Собянин: власти Москвы поддерживают модернизацию промпредприятийМосква 8 февраля, 13:10
Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозыНовости Урала 8 февраля, 13:04
Пахомов: мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛСпорт 8 февраля, 13:04
Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру по поводу митинга против передачи Исаакия РПЦОбщество 8 февраля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 45 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. единиц оружия и техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов, задействовано во внезапной проверке боеготовности ВКС РФ. Об этом сообщил на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Всего к проверке привлекается порядка 45 тысяч человек личного состава, около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов", - сказал он.
"Поскольку проверка внезапная, и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли", - добавил он.