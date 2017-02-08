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Около 20 Ил-76 перебросят техников ВКС на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки

Армия и ОПК
8 февраля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Самолеты также доставят аэродромную технику
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© ТАСС/Минобороны РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации перебрасывают техников Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на оперативные аэродромы, куда перелетят ударные самолеты в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Военно-транспортная авиация приступила к выполнению задач перебазирования передовых команд и инженерно-технического состава подразделений ВКС на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности ВКС", - сказали в ведомстве.

Ил-76 также доставят аэродромную технику. Всего задействовано около 20 таких самолетов.

Ранее 8 февраля в ведомстве сообщили, что самолеты Дальней авиации в рамках внезапной проверки перебазируются на оперативные аэродромы.

Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина, она завершится в четверг, 9 февраля.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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