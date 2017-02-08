Около 20 Ил-76 перебросят техников ВКС на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации перебрасывают техников Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на оперативные аэродромы, куда перелетят ударные самолеты в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Военно-транспортная авиация приступила к выполнению задач перебазирования передовых команд и инженерно-технического состава подразделений ВКС на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности ВКС", - сказали в ведомстве.
Ил-76 также доставят аэродромную технику. Всего задействовано около 20 таких самолетов.
Ранее 8 февраля в ведомстве сообщили, что самолеты Дальней авиации в рамках внезапной проверки перебазируются на оперативные аэродромы.
Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина, она завершится в четверг, 9 февраля.