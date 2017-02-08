Корабли авианосной группы ВМФ России вернулись из Сирии в Североморск

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СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вернулся из Средиземного моря в Россию. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, корабль встанет на рейде Североморска в Кольском заливе.
Позднее к нему присоединится и авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Он входит в корабельную авианосную группу Северного флота, выполнявшую задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.
"На завершающем этапе дальнего похода корабли отработали ряд задач на морских полигонах Баренцева моря. Третьего февраля самолеты и вертолеты авиагруппы кораблей вернулись на аэродром базирования Североморск-3", - сказали в Минобороны.
В российском военном ведомстве отметили, что такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября.
В Кольский залив корабли проходят поочередно, в соответствии с установленным режимом судоходства. По прибытию на рейд Североморска "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов" выполнят праздничный салют - 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий. Ответный салют произведет эскадренный миноносец Северного флота "Адмирал Ушаков", ошвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота.
Вместе с боевыми кораблями в главную базу Северного флота вернутся и суда обеспечения - танкеры "Сергей Осипов", "Кама", спасательное буксирное судно "Николай Чикер".
За время похода российские боевые корабли и суда обеспечения побывали в районах северо-восточной Атлантики и Средиземном море, пройдя порядка 18 тысяч морских миль.