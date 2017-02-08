Корабли авианосной группы ВМФ вернулись из Сирии в Североморск. Видеотрансляция

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Корабли авианосной группы ВМФ вернулись из Средиземного моря в Россию. Это тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Вместе с боевыми кораблями в главную базу Северного флота возвращаются суда обеспечения - танкеры "Сергей Осипов", "Кама", спасательное буксирное судно "Николай Чикер".

За время похода боевые корабли побывали в районах северо-восточной Атлантики и Средиземном море, пройдя порядка 18 тысяч морских миль.