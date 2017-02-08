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Вернувшийся из Сирии авианосец "Адмирал Кузнецов" встал на рейде Североморска

Армия и ОПК
8 февраля, 16:23 дата обновления: 8 февраля, 16:25 UTC+3
С 15 октября 2016 года корабль направился в Средиземное море, это был первый в истории ВМФ РФ масштабный поход с боевым применением морской авиации
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СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Средиземного моря, встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали журналистам в военном ведомстве, 9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота.

"Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска", - сообщили в Минобороны.

На главной площади Североморска с флагами и воздушными шарами собрались жители города, родные и друзья моряков, которые находились в дальнем морском походе с 15 октября 2016 года.

Ранее на рейдовые бочки в Кольском заливе встал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Он поприветствовал авианосец залпами из салютной установки. От берега торжественный салют дал эсминец "Адмирал Ушаков".

В российском военном ведомстве напомнили, что масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября.

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