Вернувшийся из Сирии авианосец "Адмирал Кузнецов" встал на рейде Североморска

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СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Средиземного моря, встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали журналистам в военном ведомстве, 9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота.
На главной площади Североморска с флагами и воздушными шарами собрались жители города, родные и друзья моряков, которые находились в дальнем морском походе с 15 октября 2016 года.
Ранее на рейдовые бочки в Кольском заливе встал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Он поприветствовал авианосец залпами из салютной установки. От берега торжественный салют дал эсминец "Адмирал Ушаков".
В российском военном ведомстве напомнили, что масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября.